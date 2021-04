Tekmovalec razkril, kdo je njegov daljni sorodnik #video

Tekmovalec Uroš, ki bo nocoj dobil priložnost odgovarjati na petnajst vprašanj v kvizu Milijonar, prihaja iz Šenčurja, v prostem času pa se rad ukvarja z dobrodelnimi in prostovoljnimi aktivnostmi. Bolj kot to se je voditelju zdel zanimiv njegov priimek, in ker je odličen imitator, je to izkoristil, da ga je vprašal: "Povejte, ste morda v sorodu z bolj znanim Rodetom? Ga poznate?"

Tekmovalec je povedal, da kardinala Franca Rodeta osebno ne pozna, je pa to vprašanje eno najpogostejših, ko se predstavi s priimkom. Dodal je, da s kardinalom nista v bližnjem sorodstvu, vseeno pa naj bi ob raziskovanju družinskega drevesa ugotovili, da neka daljna povezava obstaja. "Joj, škoda škoda," se je ob imitaciji Franca Rodeta še enkrat pošalil Godler. Več v zgornjem videu.

