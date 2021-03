Tekmovalec je po klicu v sili lahko samo debelo gledal #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V kvizu Milijonar, ki si ga boste lahko ogledali nocoj ob 19.45 na Planetu, se je zgodil nenavaden zaplet, ko je tekmovalec izkoristil eno od oblik pomoči, in sicer klic v sili. Prijatelj mu je namreč ponudil odgovor, ki mu ni bil ravno v pomoč.

Tekmovalec Uroš iz Celja je nastop v kvizu začel že v prejšnji oddaji, a ga je prekinila sirena, ki je naznanila konec oddaje. Prišel je do prvega mejnika 300 evrov, saj je pravilno odgovoril na prvih pet vprašanj, za nadaljevanja kviza pa so mu ostale na voljo vse oblike pomoči.

V nadaljevanju kviza, ki si ga boste lahko ogledali nocoj, pa se mu je zataknilo že pri šestem vprašanju, zato se je odločil, da bo na pomoč poklical svojega prijatelja. To se na koncu ni izkazalo za najboljšo potezo, je pa vsekakor sprožilo nekaj začudenih pogledov in smeha. Prijatelj mu je namreč ponudil odgovor, ki ga sploh ni imel na izbiro. Več v zgornjem videu.

Ali bo tekmovalcu Urošu kljub zabavnemu zapletu uspelo pravilno odgovoriti, preverite nocoj ob 19.45 na Planetu.

Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Na Planet kmalu prihaja tudi nov kviz Piramida sreče, v katerem bodo največ šteli znanje, pogum in zaupanje. Prijave so že odprte.

