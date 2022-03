Svoje znanje bo preizkusil nekdanji slovenski nogometni reprezentant #video

Slovenski ljubitelji zagotovo poznajo vratarja Igorja Neneziča, ki je v svoji karieri največji pečat pustil v koprskem prvoligašu, nekajkrat pa je bil vpoklican tudi v slovensko člansko nogometno reprezentanco. Tokrat pa se je odločil za povsem drugačen izziv, saj se je prijavil v kviz Milijonar.

Voditelja Jureta Godlerja je ob branju opisa nekdanjega vratarja najbolj zanimalo, kako je bilo, ko je nogomet profesionalno igral v Iranu. "Leta 2014 se je ponudila priložnost, da zastopam barve kluba iz Teherana. Poklical me je agent, mi predstavil zgodbo, potem sem šel na splet pogledat, kje je to in kam grem, ženo sem vprašal za dovoljenje, dobil zeleno luč in se odpravil," je Igor na hitro opisal takratno dogajanje in izkušnjo opisal kot zelo zanimivo in tudi uspešno.

Igor je še povedal, da je velik ljubitelj kvizov in jih zelo rad spremlja prek televizijskih zaslonov, zato upa, da mu bo pridobljeno znanje koristilo tudi na tokratnem vročem stolu. Več v zgornjem videu.

