Najprej nasmejal, potem še navdušil v Milijonarju #video

Tekmovalec Jože z Brezij se bo v Milijonarju, ki si ga boste na Planetu lahko ogledali nocoj, izjemno izkazal. Pred tem pa je poskrbel tudi za nekaj smeha s prigodo, ki se mu je pripetila pred leti. Prijatelj mu je namreč posodil avto, ker mu njegov ni vžgal, in ker je bilo okoli 1. novembra, je šel kupit nagrobne sveče, ki jih je nato položil na zadnji sedež avtomobila.

Pozneje se je ustavil še v eni trgovini, in ko je prišel nazaj ter se odpeljal, je presenečen opazil, da so sveče izginile z zadnjega sedeža in da v avtu ni več avtoradia. Nekaj časa je bil prepričan, da je nekdo vse to ukradel, nato pa je spoznal, da se je usedel v napačen avto, ki je bil sicer enake znamke in barve. Več v zgornjem videu.

Tekmovalec Jože pa v oddaji ni poskrbel samo za smeh, ampak je pokazal tudi veliko mero znanja ter dosegel zares odličen rezultat.

Kviz Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Po Milijonarju sledi kriminalna serija V iskanju pravice, v kateri posebna enota kriminalističnega urada v Berlinu rešuje zaprašene primere iz preteklosti.

