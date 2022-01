Na račun sage okoli Đokovića se je pošalil tudi Godler #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav Jure Godler priznava, da športnih tekmovanj in rezultatov ne spremlja preveč pogosto, pa se ga je saga okoli nastopa teniškega igralca Novaka Đokoviča na odprtem prvenstvu Avstralije dotaknila ravno toliko, da se je na ta račun pošalil v oddaji Milijonar, ki bo na sporedu nocoj.

"Ali bomo nocoj dobili novega velikega zmagovalca ali zmagovalko? Bo nocoj nekdo odnesel glavno nagrado 100 tisoč evrov? Ali bo Novak Đoković tenis igral le še prek Skypa? Vse to so vprašanja, na katera še nimamo odgovorov," se je pošalil v začetnem nagovoru gledalcem. Za smeh je nato poskrbel še ob vprašanju o Moniki Seleš. Več v zgornjem videoposnetku in v oddaji.

Kako uspešni bodo tekmovalci v tokratni oddaji in ali bomo dobili pritrdilni odgovor na katero od Juretovih zgornjih vprašanj, preverite v nocojšnjem Milijonarju.

Milijonar pa je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45.

