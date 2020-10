Milijonar odslej na Planetu ob ponedeljkih, torkih in sredah!

Legendarni kviz Milijonar, ki že četrto sezono zapored preverja znanje tekmovalcev in tekmovalk pa tudi občinstva, bo odslej na sporedu kar trikrat na teden. Na Planetu lahko Milijonarja z voditeljem Juretom Godlerjem tako odslej ujamete ob ponedeljkih, torkih in sredah ob 20. uri.

Trenutno na Planetu spremljamo epizode, ki so bile posnete pred razglasitvijo epidemije. V studiu sodeluje manj gledalcev v občinstvu, ti sedijo na primerni razdalji, razen voditelja in kandidatov za vroči stol pa so vsi opremljeni z maskami. V prihodnjih oddajah bo snemanje znova potekalo brez občinstva, prazen studio pa je voditelj izkusil že v prejšnji sezoni. "Je kar posebno vzdušje in občinstvo seveda pogrešamo, a ker so trenutno razmere takšne, kot so, moramo najprej poskrbeti za varnost," je takrat povedal Jure Godler.

Prijave za kviz so še odprte

Kviz Milijonar lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri.

