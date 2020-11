Ko je vozilo zagorelo, so se le podvizali #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekmovalec je povedal, da je šlo za manjši kombi, v katerem se je lahko prevažalo do šest ljudi, čeprav se je po njegovih besedah včasih zgodilo, da se je vanj spravilo tudi osem potnikov. Največja težava tega legendarnega kombija pa je bila, da so bili potniki v notranjosti zelo utesnjeni, zato je bilo vedno potrebnega kar precej časa, da so lahko vsi izstopili. "Trajalo je tudi kakšno minuto, da smo bili vsi zunaj," je povedal tekmovalec.

Vse to se je spremenilo na enem od izletov, ko se je na nekem klancu začelo kaditi izpod pokrova motorja. V silnem strahu, da bo vozilo zagorelo, so se vsi močno podvizali in vozilo zapustili v zgolj nekaj sekundah. Pri tem seveda niso pozabili na gasilni aparat. Več v zgornjem videu.

Kako uspešno se je tekmovalec Tomaž spopadel s petnajstimi vprašanji, preverite nocoj ob 20. uri na Planetu. Ob 21. uri pa ne zamudite družinske komedije Velika družina, veliko smeha (Cheaper By the Dozen 2).

