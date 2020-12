Jure Godler: Silvestrovega se letos veselim iz več razlogov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred nami je le še najdaljša noč leta 2020, ki bi ga nekateri najraje kar pozabili, tudi voditelj oddaj Milijonar in Ta teden z Juretom Godlerjem. Jure se že veseli prehoda v novo leto, v katerem ga, kot nam je zaupal, čaka kar nekaj zanimivih izzivov.

"Silvestrovega se letos veselim iz več razlogov. Prvi je ta, da bo kljub ekstremnim razmeram, v katerih smo, vseeno izveden novoletni koncert dunajskih filharmonikov, drugi pa je ta, da bova z Davidom Urankarjem prvega januarja popestrila dan vsem ljubiteljem podcastov, in sicer z novoletno izdajo podcasta Gospoda, in to v videoobliki."

"Leto 2020 do marsikoga ni bilo prijazno, bilo je leto, polno izzivov, in mislim, da je najbolje, da se podamo v leto 2021, kot da je na koledarju spet 2020, da ne bomo potem preveč razočarani, če bo spet šlo kaj narobe. Sam bom v zimskih mesecih pisal novi roman, nadaljevanja romana Casino Banale. Mislim, da bodo morala potovanja še kar lep čas počakati," je povedal voditelj, ki ga bomo na televizijskih zaslonih lahko spet videli že 4. januarja.

V ponedeljek se na spored Planeta po kratkem premoru vrača kviz Milijonar in prva oddaja bo spet dobrodelna. Svoje znanje bosta za dober namen preizkušala pevec Challe Salle, ki bo dobitek namenil Varstveno delovnemu centru Vrhnika, in pevka Irena Yebuah Tiran, ki bo denar zbirala za Varno hišo Novo mesto.

Kviz Milijonar bo od 4. januarja na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Nocojšnji silvestrski večer lahko preživete tudi v družbi Planeta, kjer se obeta zanimiv filmski večer.

