Godler v Milijonarju spet poskrbel za smeh #video

Nocoj ob 19.45 na Planetu ne zamudite kviza Milijonar, v katerem bo voditelj Jure Godler spet poskusil najti tekmovalca, ki bo kos vsem petnajstim vprašanjem, vmes pa bo, kot je to že v navadi, poskrbel tudi za nekaj smeha.

Nocoj se bo na vročem stolu preizkusila tudi simpatična tekmovalka Nives iz Kamnika, ki je voditelju priznala, da je na vročem stolu imela veliko treme, vseeno pa je bila ponosna nase, da se ji je uspelo uvrstiti v oddajo in celo zmagati v igri hitri prsti.

Da trema ne bi bila prehuda ovira pri osredotočanju na vprašanja, je že takoj na začetku njunega pogovora poskrbel voditelj Jure Godler, ki je v svojem slogu poskrbel za nekaj smeha. Kako mu je to uspelo, preverite v zgornjem videu.

Tekmovalka je v oddaji razkrila še, da ima velik strah pred višino, vseeno pa je to ni ustavilo, da se ne bi pred leti po stopnicah povzpela na Eifflov stolp in se s sinom podala celo na vlak smrti. Kako neustrašna in uspešna bo v kvizu Milijonar, pa lahko preverite nocoj ob 19.45 na Planetu.

Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Na Planet kmalu prihaja tudi nov kviz Piramida sreče, v katerem bodo največ šteli znanje, pogum in zaupanje. Prijave so že odprte.

