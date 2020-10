Godler s pogovorom o spodnjicah spet nasmejal #video

V šali je tekmovalca namreč vprašal, kateri materiali so najboljši za spodnje perilo. Ta mu je povedal, da je na tem predelu do kože najbolj prijazen bombaž, športnikom pa bi priporočil poliester. Gorečo debato o spodnjicah je nato prekinil kar voditelj sam: "Joj, kako sva zašla. To je grozno. Tomaž, raje nadaljujva z Milijonarjem," je dejal in nasmejal tekmovalca in občinstvo v studiu. Več v zgornjem videu.

Tekmovalec se je v nadaljevanju kviza zelo izkazal in domov odnesel višji dobitek, kot je sam upal na začetku. Kako uspešen je bil, izveste v nocojšnji oddaji.

Milijonar bo odslej na sporedu trikrat na teden

Legendarni kviz Milijonar, ki že četrto sezono zapored preverja znanje tekmovalcev in tekmovalk pa tudi občinstva, bo odslej na sporedu trikrat na teden. Na Planetu ga lahko odslej ujamete ob ponedeljkih, torkih in sredah ob 20. uri.

