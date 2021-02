Draga šola: dvakrat v enem tednu ostal brez slastne večerje #video

V kvizu Milijonar, ki je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45 na Planetu, tekmovalci na vročem stolu voditelju Juretu Godlerju radi razkrijejo tudi kakšno zanimivo prigodo. Tokrat je bil v glavni vlogi zadovoljen pes in njegov malo manj zadovoljen lastnik.

Jan iz Ljubljane je v Milijonarju razkril, kako je dvakrat v enem tednu ostal brez zrezka, ki ga je nameraval pripraviti na oglju. Povedal je, da je njegova psička zelo lepo vzgojena in s kuhinjske mize nikoli ne jemlje hrane, povsem druga zgodba pa je bila na terasi, ko sta si s punco želela pripraviti malce boljši kos mesa. Trenutek nepazljivosti je bil namreč dovolj, da sta ostala brez večerje.

A to zanj ni bila dovolj draga šola, saj se mu je podobno zgodilo le teden dni kasneje, ko je tekmovalec na večerjo povabil prijatelje. Tudi tokrat je bila psička bolj prebrisana od lastnika in spet odnesla zrezek, Jan in prijatelji pa so se morali zadovoljiti s čevapčiči. Več v zgornjem videu.

Kviz Milijonar z voditeljem Juretom Godlerjem je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Že v soboto se na Planet vrača priljubljena oddaja Pri Črnem Petru, ki prinaša številne novosti.

