Boleče posledice ekstremne preizkušnje #video

Za Jožeta je mojster veščin preživetja v naravi Brane T. Červek tokrat pripravil scenarij, po katerem bo tekmovalec moral delati sklece in počepe v ledeni vodi, potem bo moral brez obutve in samo v spodnjicah hoditi po strugi reke navzgor, pri čemer ga bo oviral močan vodni tok, nato se bo moral orientirati po gozdu in najti skriti nož.

Brez oblačil in obutve je bil tekmovalec pri premagovanju ovir še bolj izpostavljen poškodbam. Posledice oziroma tako imenovane "bojne rane" pa so bile vidne predvsem na njegovih nogah. Pri tem so najbolj trpeli njegovi podplati, imel je tudi nekaj prask zaradi trnja in nekaj podplutb, ki jih je pridobil med hojo po reki. Več v zgornjem videu.

Ali je kljub bolečinam Jože vztrajal in uspešno dokončal preizkušnjo Preživetje v divjini, preverite nocoj ob 21. uri na Planetu.

