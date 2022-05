Ali je Tinkara iz Bepopa spet noseča? #video

Prejšnji teden pa sta se v ugibanju let v kvizu Leta štejejo preizkusila tudi športnik Denis Porčič Chorchyp in pevka Tinkara Fortuna. Z njima smo spregovorili o letih, a tudi o nerodnih situacijah, ki se lahko pri ugibanju zgodijo. Nihče ni vesel, če ga postarajo ali pa žensko zaradi preveč napihnjenega trebuha celo označijo za nosečo. Natanko to se je zgodilo že obema. Kakšni so bili odzivi, prisluhnite v videoposnetku.

"Tudi mene so že vprašali, ko sem takole tretjo držala v vrtcu. In, ko jo držiš, imaš malce trebušček ven, še zdaj. Kaj boste imeli še četrtega?" Tako se nerodne situacije v vrtcu spominja mamica treh punčk. Tudi Chorchyp, sicer zelo uvideven, prizna svoj spodrsljaj. Pri sogovornici je nekoč opazil višek kilogramov, zato je kot športnik in trener najprej pomislil na vadbo s pripombo, da se ji že nabira maščoba. Ženska je bila noseča, zato je od takrat naprej precej bolj pazljiv pri izbiri besed in komentarjev.

Leta štejejo, še nocoj ob 19.45 na Planetu. Ugibajte z nami.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.