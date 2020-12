Praznična darila, ki ogrejejo dušo in poskrbijo za dober imunski sistem #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

December je čas obdarovanj in v tokratni oddaji predstavljamo najboljša praznična darila, ki ogrejejo dušo in poskrbijo za dober imunski sistem. Oddaja Klepet ob kavi je na sporedu vsak delavnik ob 9. uri na Planetu. Klepet ob kavi je pogovorna oddaja za zdrav življenjski slog in večjo kakovost življenja z osebnostno rastjo.

Ta darila, ki jih priporočamo, zagotovo ne bodo romala v naslednje roke (saj vemo, kako je z darili, ki nam niso všeč …) in tudi ne bodo ogrozila našega imunskega sistema – s tem mislimo predvsem na razne bombonjere in čokoladice (sladkorju bi se bilo namreč v tem času okužb dobro na veliko izogibati). Predvsem imamo, ko pomislimo na dobro darilo, v mislih pozornost, ki bo nahranila dušo in/ali telo.

Pripravili smo pet kategorij predlogov za darila glede na različne želje in potrebe obdarovanca – darila, ki jih lahko izdelate sami, darila do 30 evrov za dušo, darila do 30 evrov za preventivo, energijska darila ter sanjska darila.

Klepet ob kavi

V preteklih oddajah so v oddaji Klepet ob kavi kot predlog za darilo navedli tudi doma narejeno antibakterijsko milo. Kako do recepta, si lahko preberete tukaj.

