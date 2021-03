Jan Kovačič razkril, kako najti motivacijo za vadbo #video

Na Planetu lahko vsako nedeljo ob 18.30 spremljate magazinsko oddajo Planet Vau, ki prinaša novice iz sveta estrade, glasbe in mode, tokrat pa smo govorili s priljubljenim osebnim trenerjem Janom Kovačičem, ki je razril nekaj nasvetov, kako začeti vadbo in ohranjati motivacijo zanjo.

Razgibano, fit telo in dobro počutje si želi vsak od nas. Zdaj, ko pomlad že trka na vrata, je idealen čas, da se svojemu telesu posvetimo, kot si to zasluži. Jan Kovačič je osebni trener, ki smo ga spoznali v šovu Biggest Loser Slovenija. Odgovore, kako začeti, kakšni so triki za boljšo motivacijo in zakaj marsikdo ne ve, čemu hodi na fitnes, pa najdete v zgornjem videoprispevku.

Magazinska oddaja Planet Vau, ki prinaša novice iz sveta estrade, glasbe in mode, je na sporedu vsako nedeljo ob 18.30 na Planetu.

