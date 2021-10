Kolesarska pustolovščina na podeželju v Pomurju

Lepote zelenega Pomurja na kolesu

Aktivnosti, ki jih ponuja pokrajina ob reki Muri so številčne. Vožnja s kolesom po pretežno ravni in hriboviti pokrajini ponuja osupljive razglede in dostop do naravnih in kulturnih znamenitosti ter raznih atrakcij. Mi smo se na pot podali z izposojenimi kolesi.

V regiji lahko najamemo več kot 100 klasičnih koles ter več kot 40 e-koles. Poskrbijo tudi za vašo varnost in vas opremijo s čeladami, otrokom pa priskrbijo otroški sedež. Za raziskovanje mest in urbanih krajev pa vam priporočijo tudi e-skiro.

Mi smo kolesa prevzeli v Regijskem TIC-u Expano Murska Sobota, lahko pa jih najamete še v TIC-u v mestnem jedru, v kolesarskem centru Murania Lendava, na treh lokacijah v Moravskih Toplicah in v TIC-u Ljutomer. Tudi številni ponudniki nastanitev v regiji so klasična ali e-kolesa dodali k svoji ponudbi.

V regiji so odlično poskrbeli za varnost kolesarjev. Vedno več je urejenih kolesarskih poti, že več kot 600 kilometrov jih je tudi označenih. Za bolj drzne je tukaj priložnost za kolesarjenje po skrivnostnem gozdu Krajinskega parka Goričko ali med redovi vinogradov v družbi izkušenih kolesarskih vodnikov. Mi smo ostali na ravninskem delu. Odpravili smo se raziskovat podeželje.

Čarobno podeželje

Za prvo postojanko smo izbrali idiličen, podeželski Ranč Jureš v Babincih pri Ljutomeru. Po dobrih 18 kilometrih iz Murske Sobote, si lahko tukaj privoščite oddih in se sprostite v objemu zelene narave in domačega wellnessa. Naša ekipa si je privoščila obisk finske in infrardeče savne, navdušila nas je prisotnost konjev in vonj sveže pečenih kostanjev.

Kot zanimivost, v Pomurju imajo kar 18 turističnih kmetij, ki so vključene v Združenje turističnih kmetij Slovenije. Ta seznam se vsako leto polni, saj se vedno več posameznikov odloči, da obnovijo podeželske hiše in ustvari svojo turistično zgodbo na podeželju. Tudi številni mladi nadaljujejo delo svojih staršev na kmetiji in le tej pridajo turistično noto. Tako turistične kmetije v Pomurju ponujajo zanimiva doživetja.

Prespite lahko na seniku, uživate v đakuziju v škafu, krmite domače živali, jahate konje, spoznate svet čebel, zajtrkujete v skednju ali večerjate ob odprtem ognju. In kot pravijo, pomurske turistične kmetije izpolnijo pričakovanja vseh generacij. Odrasli bodo na njej našli kotičke miru in sprostitve, otroci igrišče brez meja.

Ključna prednost doživetij na kmetijah, sploh v teh časih, je velika varnost za zdravje gosta. Zaradi manjših kapacitet je število gostov manjše kot pri drugih ponudnikih, večina hrane, ki jo ponudijo, pa je pridelana na kmetijah.

Na Ranču Jureš so nam povedali, da si njihovi gostje lahko postrežejo s pestrim naborom ekološko pridelanega sadja. Od jabolk, hrušk, malin, do grozdja, borovnic in češenj. Najbolj navdušeni so otroci, ki lahko med igro na prostem, utrgajo še kakšno sladko jagodo in se okrepčajo.

Ne smemo pa zanemariti dejstva oz. prednosti, da lahko med bivanjem na pomurskih kmetijah obiščemo tudi katere od šestih termalnih kopališč, kar dodatno obogati jesenski oddih.

Pisana paleta kulinaričnih dobrot

Za konec smo pustili še najslajše. Mi smo si po zaključku kolesarske ture po Pomurju privoščili Prekmursko in Prleško gibanico. Ena je značilna za levi, druga za desni breg reke Mure. Slovi pa Pomurje po številnih tradicionalnih jedeh. Tukaj domujejo prekmurska šunka, prleška tünka, pa dödoli in bograč, bujta repa in številne druge dobrote, ki jih domačini tukaj res pripravljajo s srcem.

Pomurje regija številnih doživetij

Priložnosti za odkrivanje lepot narave, na kolesu ali peš, je v Pomurju veliko, saj je kar 47% celotne površine regije vključenih v omrežje NATURA2000. Območje ob reki Muri je pod Unesco zaščito v prvem pet-državnem biosfernem območju na svetu. Bolj pogumni tudi v jesenskem času lahko najamejo kajak ali surfajo na jezerih, ali se morda odločijo za kampiranje v številnih glamping hiškah. Za najmlajše je tu svet vulkanov na Goričkem, živalski vrt Sikaluzoo ali mini golf v Radencih.

Številne priložnosti za termalna doživetja omogoča bogastvo voda v tej regiji (termo-mineralna, črna, parafinska, vrelci naravne in mineralne vode, CO2 kopeli, zdravilni vrelec). In nenazadnje vabijo vinorodni hribi Goričkega in Prlekije, Radgonskih in Lendavskih goric, ki te dni spokojno čakajo pridelek leta.

Idilična pokrajina, skriti kotički, kulinarični užitki in pristni ljudje – vse to, začinjeno s preprostim veseljem do življenja. To je Pomurje.

TOP 5 Pomurja:

reka Mura – prvo petrdžavno bisoferno območje na svetu pod UNESCo zaščito

– prvo petrdžavno bisoferno območje na svetu pod UNESCo zaščito Interaktivni doživljajski park Expano

Najvišji stolp v Sloveniji Vinarium

Doživljajski park Vulkanija in največji grad v Sloveniji Goričkem

in največji grad v Sloveniji Jeruzalemske gorice in radgonski mehurčki

