Kako se v resnici razumeta Mateja in Rok iz Gorskih sanj? #foto

Gorske sanje

Glavna igralca v Gorskih sanjah, Vesna Ponorac in Dario Nožić Serini, se pred snemanjem serije nista poznala, zdaj pa skupaj preživljata veliko časa - še dobro, da sta se izvrstno ujela in se hitro spoprijateljila.

Tako Vesna Ponorac kot Dario Nožić Serini se v glavni vlogi tv-serije predstavljata prvič, čeprav nista neznana obraza: njo smo videli že v seriji Česnovi, njega pa v manjši vlogi v zadnji sezoni Ene žlahtne štorije, glasbenim navdušencem je znan tudi kot član skupine Matter.

Zdaj v Gorskih sanjah igrata Matejo in Roka, športnico na okrevanju in bodočega pilota, ki se zaljubita, kar pa ni niti najmanj po godu njunima družinama, ki ju povezujejo bolečine in skrivnosti iz preteklosti.

Med premori vadita tekst

Snemanje serije, ki je na sporedu kar petkrat tedensko na Planet TV, je ekipo zelo zbližala, saj skupaj preživijo veliko časa, in nič drugače ni z Dariom in Vesno. Glavna igralca imata veliko skupnih kadrov, svoje delo pa jemljeta zelo resno, zato tudi med premori skupaj ponavljata tekst.

Tudi zasebno sta se izvrstno ujela in se hitro spoprijateljila. Ekipa rada pove, da sta oba zelo prijazna, nadarjena in simpatična, zato seveda ni presenetljivo, da se dobro razumeta tako pred kot za kamero.

Gorske sanje so na sporedu od ponedeljka do petka ob 21.00 na Planet TV!