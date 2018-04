Glavna igralka Gorskih sanj praznuje rojstni dan

Gorske sanje

Mlada igralka iz Gorskih sanj bo med snemanjem priljubljene serije praznovala tudi rojstni dan. Dopolnila bo 19. let, za rojstni dan pa bi najraje za nekaj dni pobegnila s fantom na krajši izlet.

"Najbolj bi si želela za nekaj dni na kakšen izlet s fantom. To žal za zdaj ni mogoče, razen ob kakšnem koncu tedna, saj sicer vse dneve snemamo, tudi med prazniki," nam je zaupala Vesna, ki bo rojstni dan praznovala v ožjem družinskem krogu, brez prevelikega pompa.

Vesna s svojim fantom Žanom na svečani premieri Gorskih sanj

Zagnana ovnica

Vesna rojstni dan praznuje 8. aprila, kar pomeni, da je rojena v astrološkem znamenju ovna. Ovni so borbeni in tekmovalni ter znajo izkoristiti priložnosti, ki se jim ponujajo. Uživajo v izzivih, so strastni in dinamični, ko si zadajo cilj, pa jih nič ne ustavi. Zdi se, da je Vesna svojemu astrološkemu znamenju precej podobna, saj je tudi sama zelo zagnana.

"Z Matejo sva si podobni predvsem po tem, da sva navzven nasmejani, športni, borbeni, včasih tudi hladni, navznoter pa čustveni, nežni in ženstveni," je povedala o liku, ki ga igra v Gorskih sanjah.

Gorske sanje so na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20.00 na Planet TV.