Čelada se ji je odpela, nato se je zrahljala še maska, na pomoč! #video

Spremenjen poligon v oddaji Gasilci je pomenil nove težave tako za moško kot žensko ekipo. Člani PGD Golo in PGD Leskovec so morali pokazati največ, kar premorejo, saj se vse bolj bližamo finalu.

Zadnji del ligaškega tekmovanja je prinesel zahtevnejši poligon. V igri Labirint so imeli gasilci in gasilke kar na treh točkah spremenjene ovire, od novih sodov, stene do dodatnih vrvi. Tako so ustvarjalci poligona želeli doseči več komunikacije med gasilci. Težja naloga naj bi prinesla več sodelovanja med njimi. Tisti, ki vidi, mora dajati čim bolj jasna navodila gasilcu, ki ima prekrite oči in ne vidi, kje je. Tako gasilci kot gasilke so imeli težave prav na tem delu.

Pri novih ovirah je gasilka skoraj ostala brez čelade, saj se ji je odpela. "Ko ji je čelada padla dol, se ji je tudi maska začela rahljati," je zaplet po končani igri opisala vodja ženske ekipe. Cilj je bil čim hitreje priti čez vrvi, da bi ji lahko pomagala. Snela je rokavice, ji pomagala in skupaj sta nadaljevali do ciljne črte.

V tej igri so bili tako gasilke kot gasilci hitri in skoraj izenačeni. V petek bodo poligon preizkusili še člani PGD Dragatuš in PGD Leskovec (moška ekipa).

