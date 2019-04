V boj s poligoni tudi Slovenka leta #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andreja Sterle Podobnik je Slovenka leta 2016 po izboru bralcev revije Jana postala po izjemnem uspehu na ultramaratonskem teku Everest Trail Race, kjer je z naskokom ugnala vso konkurenco. Drugouvrščeno tekmovalko, ki je bila pred tekmo na papirju velika favoritinja za zmago, je prehitela za kar tri ure.

Foto: Facebook

Na šestdnevni preizkušnji je v pogorju Himalaje pretekla 160 kilometrov in vsak dan v mrazu, vetru ter v zraku z malo kisika premagala več kot 29 tisoč metrov višinske razlike.

Andreja na enem od izzivov v oddaji Fittest Family.

V oddaji Fittest Family, ki jo boste na Planetu lahko spremljali že od ponedeljka, pa se bo Andreja skupaj s svojo družino, ki je predana športu, preizkusila na nadvse zanimivih izzivih in zelo zahtevnih poligonih.

V boju za glavno nagrado v obliki zlate palice in za laskavi naziv najbolj fit družine jim bosta nasproti stali še dve slovenski in kar enajst hrvaških družin. Vzdržljivost in dobra fizična pripravljenost bosta Andreji tako prišli še kako prav.

Družinska tekmovalna oddaja Fittest Family na Planet prihaja v ponedeljek, 6. maja, ob 21. uri.

