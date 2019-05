Nocoj v boj s poligoni oddaje Fittest Family še ena slovenska družina #video

Križmanovi se bodo preizkusili na poligonu, ki so ga Jarčevi in Podobnikovi uspešno premagali že v prvih oddajah. "Nimamo treme, saj verjamemo vase. Največji izziv bodo zagotovo težke skrinje in topovske krogle, ki jih bomo morali prenesti z ene na drugo stran," so povedali Križmanovi. Kako pa je bil videti njihov zadnji posvet glede taktike?

Fittest Family spremljajte na Planetu od ponedeljka do srede in v soboto ob 21. uri.

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.