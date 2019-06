Četrtfinale se seli v Zagreb #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Četrtfinale oddaje se seli v Zagreb, kjer se bodo družine pomerile v novih izzivih. V enem od njih se bosta trenerja Filip Kržišnik in Blaž Slanič posvetila predvsem Podobnikovim, saj ju nekoliko nekoliko skrbi Tia.

"Pnevmatike, ki jih je treba kotaliti in prenašati v tem izzivu, so težje od naše 14-letnice, to bi lahko pomenilo tudi kakšno težavo za vso družino," sta povedala trenerja, ki pa sta kljub vsemu optimistična. Ali bo njuna taktika uspešna, boste izvedeli že v nocojšnji oddaji.

Oddajo Fittest Family lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede in v soboto ob 21. uri.

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.