Bo poškodba mame usodna za družino Jarc? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mama Brigita se je poškodovala na zadnjem izzivu, zato je pred Jarčevimi danes zelo težka naloga. Trenerja Filip Kržišnik in Blaž Slanič sta se s fanti srečala na še zadnjem posvetu, kjer so določili taktiko pred zadnjim izzivom, ki bo odločal o izločitvenem boju in obstanku v finalu šova.