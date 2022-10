Zvezdnik priznal: To je bil najzahtevnejši film, pri katerem sem sodeloval

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 22. uri ogledali znanstvenofantastični triler Ad Astra: Pot do zvezd (Ad Astra). V glavni vlogi bo nastopil Brad Pitt, ki je v enem od intervjujev priznal, da je bil to eden najzahtevnejših filmov, pri katerih je kadarkoli sodeloval, razkril pa je tudi, kaj ga je pri tem filmu osupnilo.

Brad Pitt se je v svoji karieri boril v vojnah, izvajal roparske napade in se spoprijemal s tekmeci v boksarskem ringu, toda hollywoodski zvezdnik pravi, da je njegov najzahtevnejši film do zdaj igranje astronavta na misiji reševanja življenj v znanstvenofantastičnem trilerju Ad Astra: Pot do zvezd.

55-letni igralec v vlogi inženirja vojaške enote Roya McBrida občinstvo popelje na daljne konce sončnega sistema, kamor se odpravi iskat svojega očeta, enega od prvih astronavtov (Tommy Lee Jones), ki je izginil pred več kot desetletjem med misijo na Neptun. Postavljen v bližnjo prihodnost, ko je človeštvo postavilo bivalne postaje in raziskovalna središča na Luni in Marsu, se McBride odpravi na potovanje skozi daljne galaksije. To potovanje pa kmalu postane tudi potovanje samoodkrivanja.

Brad Pitt v vlogi Roya McBrida Foto: IMDb "To je bil najzahtevnejši film, pri katerem sem sodeloval," je sprva dejal Brad Pitt, dodatno pa pojasnil: "Zgodba je tako občutljiva, da bi bil lahko vsak prezgodnji posnetek kadra ali prehiter začetek glasbe za njen prikaz usoden. Nenehno smo si prizadevali, da bi poskušali ohraniti pravo ravnovesje pripovedovanja in zgodbe, ki se odvija na zelo subtilen in občutljiv način."

Zvezdnik, ki je v zasebnem življenju velik ljubitelj umetnosti, predvsem slikanja in arhitekture, je priznal, da so ga pri pripovedovanju zgodbe filma Ad Astra: Pot do zvezd izjemno navdušili zlasti uporabljeni vizualni učinki, ki jih je opisal kot osupljive.

Čeprav je film označil za enega najzahtevnejših v svoji karieri, pa se nanj ni posebej pripravljal: "Mislim, da sem s starostjo postal malce len glede tega, saj sem se pripravljal bore malo. Pogledal sem nekaj filmov, ki prikazujejo breztežnostno stanje, to pa je bilo vse. Potem so me privezali na vrvi, da sem dejansko lebdel v zraku in nekako poskušal to čim bolj resnično upodobiti."

Brad Pitt, ki pri filmu ni sodeloval samo kot glavni igralec, ampak tudi kot producent, je priznal, da je izjemno užival v kreativnosti, ki mu jo je to dopuščalo. Je pa to pomenilo, da je kot producent moral gledati in ocenjevati sam svojo igro. O tem je dejal: "To se mi ne zdi nenavadno, saj to delam že toliko let, da sem povsem navajen. Sploh pa se vedno osredotočim na to, kako deluje celoten prizor, in vse skupaj poskušam oceniti kolikor se da objektivno."

