William Shatner obiskal domovino staršev #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hollywoodske legende so v popotniški oddaji Bolje pozno kot nikoli, ki jo lahko na Planetu spremljamo ob sobotah in nedeljah ob 17. uri, nenačrtovano obiskali tudi Litvo, saj od tam prihajajo starši Williama Shatnerja. Še pred tem pa so na Švedskem sodelovali v nenavadnem tekmovanju zajčkov ...