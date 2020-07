Ob švedski specialiteti se je ameriškim zvezdnikom obračal želodec #video

Danes ob 17. uri si boste na Planetu lahko ogledali nov del oddaje Bolje pozno kot nikoli, v kateri štiri hollywoodske legende potujejo po svetu in preizkušajo nove stvari. Zvezdniki so se ustavili tudi na Švedskem, kjer je prav posebna ribja specialiteta poskrbela za zelo zanimive odzive zvezdnikov in nekaterih članov snemalne ekipe.

Igralca Henry Winkler in William Shatner ter nekdanja športnika Terry Bradshaw in George Foreman so se v potopisni resničnostni seriji Bolje pozno kot nikoli (Better Late Than Never) v družbi mladega komika Jeffa Dya v drugi sezoni odpravili na raziskovanje Evrope ter preizkusili najbolj nenavadne običaje in kulinarične specialitete.

V oddaji, ki bo na sporedu nocoj ob 17. uri na Planetu, bodo poskusili tudi posebno švedsko specialiteto. Gre za fermentirano ribo vrste sled. "O moj bog! Smrdi, kot da bi celo vas mrtvih ljudi spravil v pločevinko, ki bi jo poškropil še dihur, vse skupaj pa bi nato še dva tedna pustil na žgočem soncu," je vonj znamenite švedske specialitete slikovito opisal igralec Henry Winkler.

"Bilo je tako hudo, da se je Terry Bradshaw zaradi vonja komaj zadrževal, eden od naših snemalcev pa je dejansko bruhal," je povedal William Shatner, ki je bil z Georgeem Foremanom edini, ki je jed poskusil. "Kašen smisel ima obiskati tujo deželo in se ob tem ne seznaniti z njeno kulturo in njenimi posebnostmi? Zakaj bi šel tja in jedel v McDonald'su," je vihanje nosov svojih kolegov komentiral igralec, ki je zaslovel z vlogo kapitana Kirka v seriji Zvezdne steze. Več v spodnjem videu.

Zabavna potopisna resničnostna oddaja Bolje pozno kot nikoli je na sporedu v soboto in nedeljo ob 17. uri na Planetu.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.