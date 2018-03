V soboto ob 22.00: Tudi to je ljubezen

FILM

Management, 2008

V soboto, 24. marca, ob 22.00 na Planet TV

Romantična komedija

Režija: Stephen Belber

Igrajo: Jennifer Aniston, Steve Zahn, Woody Harrelson

Zgodba:

Ambiciozna prodajalka umetnin Sue se za eno noč prijavi v obcestni motel v Arizoni, katerega lastnika sta starša rahlo čudaškega Mika. Med nočnim dežurstvom Mike prinese Sue 'steklenica vina na račun uprave', kar je običajno njegova iztočnica za zapeljevanje gostij. Po navadi sicer neuspešen trik, ki se tokrat kot po čudežu udejanji v aferi za eno noč. Afero Sue in Mike seveda dojemata vsak po svoje. Ona kot napako in popolno neracionalno dejanje, on kot znamenje neke višje instance, da je končno našel sorodno dušo, s katero bo živel do konca dni. Sue se po hitrem postopku odjavi iz sobe in odide domov v Maryland na drug konec države. Mike ji sledi, a ko se nenapovedan pojavi na vratih njene pisarne, ugotovi, da ona v svojem skrbno načrtovanem življenju nima časa zanj ...

