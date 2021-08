V pripravah na vlogo je zvezdnik skoraj omedlel

Nocoj ob 19.45 si boste na Planetu lahko ogledali znanstveno-fantastično dramo Stolpnica (High-Rise) s Tomom Hiddlestonom, Jeremyem Ironsom in Sienno Miller. Igralci so med pripravami na svoje vloge pripravljeni izkusiti marsikaj in tako se je Tom Hiddleston odpravil tudi na ogled prave obdukcije.

"Nikogar nisem poznal, ki bi mi lahko strokovno razložil, kako naj bi to potekalo, zato sem stopil v stik s forenzičnim patologom v bolnišnici v Angliji in šel popoldne k njemu. Tam sem lahko videl, kako opravi obdukcijo človeškega telesa. To vsekakor ni bila enostavna izkušnja," je povedal igralec, ki v filmu igra patologa in je znan po tem, da svoje vloge ponavadi razišče do potankosti.

Tom Hiddleston v filmu Stolpnica

"Skoraj sem omedlel. Moji možgani niso mogli sprejeti, da nekdo pred mano secira truplo. Ampak ta visoko usposobljeni strokovnjak je le preprosto opravljal svoje delo, kot bi bil mehanik. Njegova naloga je pač ugotoviti vzrok smrti."

Čeprav njegov lik dr. Robert Laing v filmu le na kratko izvaja obdukcijo na pokojniku, je bilo za igralca vseeno zelo pomembno, da je bil prizor videti čim bolj verodostojno. "Če morate nekaj narediti pred kamero, se prepričajte, da ljudje, ki to dejansko počnejo, rečejo: 'Ja, tako se to dela!'. Pa naj gre za pripravo omlete ali za seciranje trupla brez glave."

Zgodba filma Stolpnica (High-Rise)

Tom Hiddleston v filmu igra dr. Roberta Lainga, ki se naseli v luksuzno stanovanje po najnovejših tehnoloških standardih zasnovanega betonskega nebotičnika. Številka nadstropja ga uvršča v višji razred stanovalcev. V izbrani družbi se hitro počuti kot doma in začne spoznavati svoje ekscentrične sosede: bohemsko samsko mater Charlotte, karizmatičnega režiserja dokumentarnih filmov Wilderja in njegovo nosečo ženo Helen ter gospoda Royala, enigmatičnega arhitekta stavbe. Življenje se zdi kot paradiž. Nato pa se začnejo kazati gradbene napake, v nižjih nadstropjih prihaja do vse pogostejših izpadov elektrike in družbena hierarhija se nezadržno krha.

