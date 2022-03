Tudi ta zvezdnica je že bila prevarana

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 21.15 ogledali romantično komedijo Maščevanje v visokih petah (The Other Woman). V njej bodo v glavnih vlogah nastopile Cameron Diaz, Leslie Mann in Kate Upton. Glavne igralke so v enem izmed intervjujev razkrile, ali so že bile prevarane, kakšen je njihov pogled na varanje in kako pomembno je zanje v življenju prijateljstvo med ženskami.

Cameron Diaz, Leslie Mann in Kate Upton v filmu Maščevanje v visokih petah (The Other Woman) igrajo tri ženske, ki jih zapelje in posledično vara isti moški, zato se odločijo, da bodo združile moči in se mu maščevale. Cameron Diaz je prva spregovorila o tem, kakšno je po njenem mnenju najboljše maščevanje, ki ga lahko izvede ženska po taki izkušnji v resničnem življenju.

"Da preboliš to čim hitreje, pri čemer se lahko odločiš za moralno pravilen ali manj pravilen način. Ni nujno, da se ravno spoprijateljiš z žensko, s katero te je varal, ampak ni se ti pa treba ukvarjati z njo. Če te je moški prevaral, je problem v njem."

Leslie Mann, Cameron Diaz in Kate Upton Foto: IMDb Kate Upton se je s tem strinjala, dodala pa: "Del problema so tudi družbena omrežja. Prevarana ženska običajno žaluje tako, da gleda fotografije ženske, s katero jo je moški varal, in se tako z njo primerja. Osredotočiti pa bi se morale na izboljšanje samopodobe.

"Nazadnje je svoje mnenje povedala še Leslie Mann: "Vsi namreč vemo, da na družbenih omrežjih objavljamo samo fotografije, na katerih smo videti čudovito. Človek, ki to gleda, pa se potem počuti manjvreden."

V nadaljevanju je Cameron Diaz pojasnila še, da se ji ne zdi pravično, da za varanje moškega pogosto okrivimo žensko, s katero to stori. "Moramo se vprašati, zakaj sem se znašli v tem položaju in ali se lahko iz njega kaj naučimo. Vprašati pa se moramo tudi, kdaj nas bo nehalo biti strah zapustiti neko razmerje, ki ni več dobro za nas.”

Glavne igralke so nato povprašali, ali so se med snemanjem filma kaj povezale druga z drugo. Leslie Mann je dejala: "Bile smo kot mladički, ki se vedno držijo skupaj." Kate Upton je nato dodala: "Edini razlog, da zdaj ne ležim na njej, je to, da bi me verjetno čudno gledali." Besedo je nato ponovno prevzela Leslie, ki je razkrila, da je tri tedne po koncu snemanja filma tako pogrešala njuno družbo, da je planila v jok.

Leslie Mann, Cameron Diaz in Kate Upton Foto: IMDb

V nadaljevanju intervjuja so igralke spregovorile o tem, kdaj je žensko prijateljstvo po njihovem mnenju najpomembnejše v življenju. Leslie Mann je v solzah dejala: "Svoji dve najboljši prijateljici poznam že od srednje šole. Vedno smo bile skupaj, nazadnje pa smo imele še otroke ob istem času. Pomembnost svojega prijateljstva pa smo spoznale šele, ko smo odrasle. Ne vem, kaj bi storila brez njiju."

"Največ je pri prijateljstvu vredno to, kar si želiš oziroma kar privoščiš svoji prijateljici. Ko vidim, da je moja prijateljica uspešna tako na kariernem kot družinskem področju ali kjerkoli želi, sem najbolj vesela na svetu," je poudarila Cameron Diaz.

Za konec pogovora je Leslie Mann razkrila še, da je bila tudi ona že prevarana. "Ko sem bila mlajša, sem bila z nekom v razmerju. Res sem bila zelo zaljubljena vanj, in ko sem mislila, da me vara, sem o tem povprašala njegovega prijatelja. Ta mi je samo dejal, da me fant ni vreden. Hitro sem se vrnila domov in svojemu fantu dejala, da vse vem. On je samo dejal, da ne more verjeti, da ga je prijatelj izdal."

Romantično komedijo Maščevanje v visokih petah (The Other Woman) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 21.15. Ne zamudite pa tudi prvih dveh delov priljubljene serije Obalna straža (The Baywatch), ki bosta na sporedu ob 15. in 19. uri. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.