To je zvezdnika najbolj motilo pri Jennifer Lopez

Od ponedeljka do srede ob 20.45 boste na Planetu lahko odslej spremljali odlično kriminalno serijo Odtenki modre (Shades of Blue) z Jennifer Lopez in Rayjem Liotto v glavnih vlogah. Igralec, ki ga večina pozna iz kultne filmske uspešnice Podli fantje, je razkril, da je kljub začetnim pomislekom zelo rad sodeloval z J. Lo, čeprav mu je ena od njenih lastnosti kasneje šla precej v nos.

Ray Liotta je priznal, da je imel pred začetkom snemanja serije, v kateri Jennifer Lopez igra newyorško detektivko in mater samohranilko Harlee Santos, ki se je znajde v tesno povezani enoti pokvarjenih policajev pod vodstvom enigmatičnega Matta Wozniaka, nekaj pomislekov.

"Skrbelo me je, da bo šlo za šov Jennifer Lopez, ampak sem bil potem vesel, da sem sprejel to vlogo, ker je bila zares dobra," je povedal igralec. "Čeprav je bila istočasno zaposlena s številnimi drugimi projekti, me je vedno znova navdušila tudi s tem, da je poznala svoje besedilo in tudi mojega."

Vseeno pa ga je ena stvar pri igralki in pevki, ki je prejšnji teden nastopila tudi na inavguraciji novega ameriškega predsednika, še posebej motila.

"S časom je začela njena disciplina nekoliko popuščati. Še vedno je znala vse besedilo na pamet in bila predana delu, ampak je vsake toliko zamujala na snemanje. In če prideš na snemanje prepozno, je to kot domino učinek. Med snemanjem smo se morali strogo držati 14-urnega delavnika in zaradi nje smo morali nekatere prizore posneti v zgolj enem ali dveh poskusih. To z njene strani ni bilo ravno najbolj kolegialno."

Kljub temu je Liotta poudaril, da so bili njegovi najljubši prizori v seriji ravno tisti, v katerih je nastopal z Lopezovo.

Odtenki modre bodo prvič na sporedu NOCOJ, 25. januarja, ob 20.45. Serijo boste na Planetu lahko spremljali od ponedeljka do srede ob isti uri. Kmalu na Planet prihaja tudi šov vseh šovov Kdo si ti? Zvezde pod masko, ki ga bo vodil Klemen Slakonja.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.