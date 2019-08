To je novi Blade

Svoj blagoslov Mahershalu Aliju je dal tudi Wesley Snipes, ki je pol človeka in pol vampirja Blada upodobil v treh filmih, Rezilo (Blade), Rezilo 2 (Blade II) in Rezilo: Trojica (Blade: Trinity).

Do zdaj je bil Blade Wesley Snipes. Foto: IMDb

Ponovna obuditev te uspešne franšize prihaja več kot dve desetletji po prvem filmu, ki je bil prodajna uspešnica in takrat eden najbolj temačnih filmov o superjunaku. Snipes se je v izjavi za javnost zahvalil tudi zvestim oboževalcem, saj Blade uživa pravi kultni status.

Zdaj bo usnjeni plašč prvega temnopoltega filmskega superjunaka oblekel 45-letni Mahershala Ali, ki nas je očaral v seriji Hiša iz kart (House of Cards) in tretji sezoni Pravega detektiva (True Detective), za stransko vlogo v filmih Mesečina (Moonlight) in Zelena knjiga (Green Book) pa leta 2017 in 2019 prejel oskarja.

Prav tenkočutno dramo Mesečina si lahko ogledate že v nedeljo ob 22.15 na Planetu, ko bo film predvajan premierno na slovenskih televizijah. Gre za intimno zgodbo o odraščanju v revnem predelu Miamija, ki je bila nagrajena s tremi oskarji, tudi za najboljši film, hkrati pa je eden najbolj nagrajenih filmov leta 2017.

Mesečina bo premierno na slovenskih televizijah predvajana v nedeljo, 25. avgusta, ob 22.15 na Planetu.

