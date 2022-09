Temu filmu je pesem podaril pevec skupine Guns N' Roses

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 22. uri ogledali športno dramo Rokoborec (The Wrestler), v kateri bodo v glavnih vlogah nastopili Mickey Rourke, Marisa Tomei in Evan Rachel Wood. Uspešnica je bila nominirana za dva oskarja, pohvali pa se lahko tudi z visoko oceno na IMDb: 7,8. V nadaljevanju pa vam razkrivamo še dodatne štiri zanimivosti.

Športna drama Rokoborec (The Wrestler) velja za enega najboljših filmov o profesionalnem rokoborstvu. To so dosegli kljub majhnemu proračunu, uspešnost pa potrjujejo tudi nagrade, med drugim dve nominaciji za oskarja in visoka ocena na IMDb – 7,8.

Mickey Rourke je v tem filmu dal vse od sebe, da bi prikazal poklicnega rokoborca Randyja Robinsona, ki se je bil prisiljen upokojiti zaradi srčnega napada. Nekdanji zvezdnik tako zdaj plačuje davek za številne borbe v ringu in zunaj njega, kjer je osamljen in odtujen od svoje hčerke, v splošnem pa se spopada s težavno nalogo: premišljevanjem o smislu svojega obstoja. Kljub strogim navodilom zdravnika in prošenj vseh tistih, ki so mu prišli blizu, se Randy odloči, da bo tvegal vse in tako dokazal, da ima dovolj moči za še en dvoboj – ponovno srečanje z Ajatolo v Madison Square Gardnu.

1. Med snemanjem zadnjega dvoboja je režiser okaral statiste.

Gledalci in oboževalci rokoborstva slovijo kot precej razigrana množica, ki med navijanjem uporabljajo vse mogoče metode skandiranja. Nič drugače ni bilo med snemanjem glavnega dvoboja med Randyjem in Ajatolo. Statisti oziroma gledalci tekme so bili izjemno neposlušni in režiser zaradi razgretega ozračja izjemno pomembne scene ni mogel posneti tako, kot si je želel. Zato je bil primoran vzeti mikrofon v svoje roke in gledalce okarati. Ti so se opravičili in v nadaljevanju bolj kulturno spremljali snemanje.

2. Glavni igralec je med pripravami treniral s profesionalci.

Mickey Rourke v času snemanja filma ni užival velike slave v Hollywoodu, a je z igranjem v športni drami Rokoborec (The Wrestler) vsem dokazal nasprotno. Igralec je namreč v priprave vložil veliko časa, rokoborbe pa se je učil pri profesionalcih tega športa. Rourke se je odpravil na kamp Wild Samoan, kjer je treniral pod vodstvom rokoborca Afeja Anoa'ija.

Za pristno igro svoje vloge je Mickey Rourke stopil iz pričakovanih okvirov. Foto: IMDb

3. Glavni igralec ni želel pomoči maskerjev.

Mickey Rourke je v pristnost igranega lika v športni drami Rokoborec (The Wrestler) vložil vse. Ne samo da je treniral s soigralci, tudi za prikaz ustreznih čustev in občutij je šel prek sebe. Rokoborci namreč med svojimi dvoboji postanejo vidno jezni ob prejetih udarcih, njihov obraz pa je rdeč od jeze in poln grimas. Rourke je zato zavrnil pomoč maskerjev ali naknadne obdelave posnetka s pomočjo računalniške grafike, in vztrajal, da si zalepi rezilo na prste in se dejansko poškoduje.

4. Pevec skupine Guns N' Roses je za film podaril njihovo skladbo.

V resničnem življenju sta glavni igralec Mickey Rourke in pevec skupine Guns N' Roses Axl Rose zelo dobra prijatelja. Randy Robinson, ki ga v filmu upodablja Rourke, je pred zadnjim spopadom v ring stekel ob spremljavi glasbe Sweet Child O' Mine. Axl je filmu to pesem podaril v prosto uporabo.

Uspešnico Rokoborec (The Wrestler) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 22.00.

