Jamie Foxx in Axl Rose obtožena spolnega nasilja

Tožnica v primeru Foxxa trdi, da je igralec leta 2015 v enem od barov na strehi na Manhattnu namenoma in brez soglasja uporabil silo ter se je žaljivo dotikal, ko je otipaval njene prsi in genitalije.

Ameriški filmski igralec Jamie Foxx in frontman skupine Guns N' Roses Axl Rose se soočata z obtožbami spolnega nasilja.

Igralka Sheila Kennedy trdi, da jo je Axl Rose leta 1989 spolno napadel. Neimenovana domnevna žrtev Jamieja Foxxa pa, da jo je igralec brez njenega dovoljenja otipaval.

Tožbi sta bili vloženi v zadnjem trenutku na podlagi newyorškega zakona o žrtvah spolnega nasilja, ki je začasno odpravil zastaralni rok za tovrstne tožbe in bo kmalu prenehal veljati. Oba primera spolnega napada naj bi se zgodila v mestu New York.

Spolni napad Rosa naj bi se zgodil leta 1989

Sheila Kennedy trdi, da naj bi se spolni napad zgodil leta 1989 v newyorški hotelski sobi, kamor sta odšla skupaj, potem ko sta se spoznala v baru. Prisilil naj bi jo v analni spolni odnos, ki ga ni hotela.

Enainšestdesetletni Rose je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa že zavrnil obtožbe. Foto: Guliverimage

Enainšestdesetletni Rose je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa že zavrnil obtožbe. Pevec se ne spomni, da bi se kdaj srečal s tožnico ali govoril z njo, in nikoli prej tudi ni slišal za te izmišljene obtožbe, je v sredo po lokalnem času povedal njegov odvetnik Alan Gutman. "Preprosto povedano, do tega incidenta nikoli ni prišlo," je zapisano v izjavi, ki jo je pridobila dpa.

Tožnica trdi, da je Foxx namenoma in brez soglasja uporabil silo ter se je žaljivo dotikal

Tožnica v primeru Foxxa trdi, da je igralec leta 2015 v enem od barov na strehi na Manhattnu namenoma in brez soglasja uporabil silo ter se je žaljivo dotikal, ko je otipaval njene prsi in genitalije. Tako kot Kennedyjeva zahteva kazensko odškodnino, ker je utrpela bolečine in čustvene stiske.

Sredini tožbi sledita podobni tožbi zaradi posilstva proti raperju Seanu Combsu, ki jo je prejšnji teden vložila pevka Cassie s pravim imenom Casandra Ventura. Le dan po vložitvi tožbe sta stranki sporočili, da sta se sporazumno dogovorili o rešitvi primera, vendar nista razkrili pogojev poravnave.