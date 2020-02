Med snemanjem tega filma si je Stallone skoraj zlomil vrat #video

Zvezdnik je dogajanje na snemalnem prizorišču komentiral z besedami: "Sedem se nas je pretepalo, eden močnejši od drugega. Brez šale, kaskaderji so nas morali prositi, da se nekoliko umirimo." Da so fantje vse skupaj vzeli malce preveč resno, dokazuje poškodba Stallona med prizorom s soigralcem in nekdanjim rokoborcem Stevom Austinom.

Film odlikuje igralska zasedba samih zvezdnikov največjih akcijskih uspešnic.

Med snemanjem pretepa med njima je takrat 63-letni zvezdnik filmov Rambo in Rocky nerodno padel, pri tem pa mu je počilo vratno vretence. "Po koncu snemanja sem moral na zelo resno operacijo, med katero so mi v vrat vstavili kovinsko ploščico."

Stallone je med snemanjem tega filma dobil še več drugih manjših poškodb. Vseeno to ni najhujša poškodba, ki mu jo je prizadejal kateri od soigralcev. Med snemanjem Rockya 4 je moral namreč kar osem dni preživeti na intenzivni negi, potem ko ga je Dolph Lundgren tako močno udaril, da se mu je srce odbilo od prsnega koša. Zaradi otekline je začel težje dihati, nevarno se mu je povišal tudi krvni tlak.

Dolph Lundrgen je s Stallonom nastopal že v filmu Rocky.

V filmu bi med akcijskimi zvezdniki moral biti tudi Novak Đoković

Poleg zvezdnikov, kot so Sylvester Stallone, Jason Statham, Jean-Claude Van Damm, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger in Terry Crews, bi v filmu moral nastopiti tudi srbski teniški as Novak Đoković. Svoj prizor je sicer posnel, a so ga ustvarjalci filma iz končne različice nato izrezali.

Iz filma izrezan prizor z Novakom Đokovićem:

Akcijski film Plačanci 2 (Expedables 2) si boste na Planetu lahko ogledali danes ob 20. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.