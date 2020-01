Tega o tej filmski uspešnici niste vedeli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

1. Naslovna skladba Lose Yourself, katere avtor je Eminem, je bila posneta prav za film 8 milj. Obenem gre za prvo rapersko skladbo, ki je osvojila tudi prestižno nagrado oskar za najboljšo izvirno pesem. To se je zgodilo na podelitvi leta 2003. Eminem sicer ni sam sprejel nagrade, saj je bil prepričan, da ne bo zmagal, zato se prireditve sploh ni udeležil.

2. Snemanje raperskih dvobojev je trajalo kar nekaj dni, zato se je čez čas 300 statistov začelo pošteno dolgočasiti. Da bi izboljšal njihovo razpoloženje, je režiser Curtis Hanson organiziral raperske dvoboje med njimi. Vsak je imel na voljo petnajst sekund, da se izkaže pred posebno žirijo, ta pa je na koncu izbrala štiri raperje, ki so dobili priložnost posneti prizor raperskega dvoboja z Eminemom. V teh prizorih je Eminem najprej želel biti tiho in samo odpirati usta ter glas varčevati za preostale filmske prizore, kasneje pa se ni mogel upreti izzivu, da si privošči svoje filmske "nasprotnike". "Ko sem odrapal svoje, je bila množica navdušena, ampak Eminem mi ni pustil veselja," je v šali povedal eden od štirih izbranih raperjev, potem ko ga je Eminem s svojim rapom popolnoma zasenčil.

3. Prava izbira za režiserja filma je bil Quentin Tarantino, a je vabilo moral zavrniti, saj je bil ravno sredi snemanja filma Ubila bom Billa (Kill Bill).

4. Ko je Eminem živel v Detroitu, je začel nastopati v klubu z imenom Shelter. Prizore v filmu, ki se dogajajo tam, so ustvarjalci filma najprej res želeli posneti na originalni lokaciji, a se je izkazalo, da je klub postal preveč moderen in urejen, zato so jih na koncu posneli v praznem skladišču.

5. Vloga, ki jo je v filmu odigral Eminem, je bila zanj izredno zahtevna, saj je nastopil v čisto vsakem prizoru. Ko so ga na koncu snemanja vprašali, kako je bilo, je odgovoril: "Nikoli več!" Od takrat se je Eminem sicer pojavil v še dveh filmih, nikoli več pa ni odigral naslovne vloge.

