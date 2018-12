Spoznajte novo članico najbolj priljubljene tv-družine! #foto

V Istanbulski nevesti se nam nocoj obetata prav posebno čustvena dela, saj bo Ipek nepričakovano že postala mama. A še bolj presenetljive bodo okoliščine njenega poroda in predvsem njena reakcija na novorojenko ... Nova dva dela bosta na Planetu že ob 20. in 21. uri.

Po naporni večerji v Istanbulski nevesti se nam obeta še bolj čustveno razrvana noč. Sureja ima dobre namene, ki pa pri marsikaterem članu družine Boran vzbujajo dvome in čeprav si s Farukom trdno stojita ob strani, se zdi razkol v družini čedalje večji. Za nameček sledi še prepir z Ipek, ki se konča s šokantno nerečo, v kateri visoko noseča nevesta pade po stopnicah. Trenutki negotovosti so posebno muči tudi za Surejo, ki jo spomin na izgubljenega otroka še zelo boli.

Presenetljiva reakcija mlade mame

A vendarle se zdi, da se v družini Boran obetajo tudi lepši časi, saj se nesreča ne konča tragično, ampak z veseljem nad novim dojenčkom v družini. Nad spoznavanjem novega družinskega člana pa na žalost niso vsi tako navdušeni, mlada mama bo namreč poskrbela za presenetljivo reakcijo, ki bo zaprepadla Boranove in nedvomno ganila gledalce.

Kaj nas še čaka v novem delu Istanbulske neveste?



Za dodatne pretrese v čustveni epizodi bo poskrbel tudi Garip, ki bo poklical Esmo in ji sporočil, da bodo odprli grob pokojnega moža. Džan pa bo popolnoma presenetil z obiskom Begum in povabilom na večerjo. Murat, ki ga muči ljubosumje, bo medtem videl Koraja med poljubljanjem dekleta in ga takoj napadel. A izkaže se, da gre za fantovo sestro. Najmlajšemu od bratov Boran ironično na pomoč priskoči Adem in mu obljubi, da za incident ne bo povedal Faruku ...

