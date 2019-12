Silvestrovo na Planetu

Silvestrovo bo na Planetu ob 20. uri zaznamovala posebna dobrodelna oddaja kviza Milijonar, v kateri bodo lahko svoje znanje pokazali tekmovalci, ki se jim v prejšnjih oddajah ni uspelo prebiti na vroči stol.

Ob 21. uri se bomo na Planetu nasmejali posnetku stand up predstave Zgodovina selfi butla Perice Jerkovića. Priznani komik v monokomediji zakoraka v čudovit, barvit in razburljiv svet zgodovine upodabljanja človeka, ob razkrivanju skrivnosti največjih človeških upodobitev pa Perica koplje tudi po svojem življenju. V celovečerni komediji, ob kateri se boste nasmejali do solz, je komik združil moči s Tinom Vodopivcem in Klemnom Slakonjo.

Smeh se bo nadaljeval tudi ob 22. uri, ko bo na Planetu komedija Bilko debilko (Sgt. Bilko) s Stevom Martinom, po polnoči pa sledi še posebna božična epizoda legendarne britanske serije Samo bedaki in konji (Only Fools and Horses).

