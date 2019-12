Ganljiv nastop v oddaji Pri Črnem Petru #video

Andreju Bergantu so se na odru pridružili vsi glasbeniki, ki so nastopili v oddaji. Skupaj so zapeli verjetno najbolj znano Slakovo skladbo Čebelar in poskrbeli, da nihče ni ostal ravnodušen. Nastop Andreja Berganta v družbi odličnih slovenskih glasbenikov si lahko ogledate v zgornjem videu.

Spremljajte oddajo tudi na Facebooku in Instagramu.