Romantična sobota s Petletno zaroko

Na videz idealni par (Jason Segel in Emily Blunt) nikakor ne pride do oltarja. Ne tako običajno romantično zgodbo si oglejte v soboto, 26. januarja, ob 20. uri na Planetu.

The Five-Year Engagement, 2012

V soboto, 25. januarja, ob 20.00 na Planetu

Romantična komična drama

Režija: Nicholas Stoller

Igrajo: Jason Segel, Emily Blunt, Chris Pratt, Alison Brie, Jacki Weaver, Dakota Johnson

Zgodba:

Tom in Violet sta srečno zaljubljeni par in po letu dni zmenkov se odločita za poroko. Toda Violet se nepričakovano ponudi napredovanje v službi, zato Tom privoli v selitev in preložitev poroke.

Kljub težavnemu prilagajanju na novo okolico ljubezen mladega para ostaja neomajna, vendar zaradi vedno novih življenjskih okoliščin znova in znova prelagata dokončno sklenitev njune zveze. Ko nanju začnejo pritiskati neučakani starši, se pod pritiskom zlomita in zdi se, da utegne predolga zaroka uničiti njuno ljubezen. Toda usoda znova poskrbi za zabaven preobrat.

