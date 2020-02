Risanka, ki je predvidela padec Berlinskega zidu #video

Trije navihani veverički s svojim značilnim glasom, ki zveni kot na hitro predvajana kaseta, že več kot 60 let navdušujejo na malih zaslonih. Snemali so glasbene plošče, nastopali v številnih animiranih serijah in filmih, imajo pa tudi svojo zvezdo na Pločniku slavnih v Hollywoodu.

Vse skupaj se je začelo v poznih 50. letih, ko je igralec in glasbenik Ross Bagdasarian z zadnjimi 200 dolarji kupil magnetofon in posnel skladbo The Witch Doctor, pri kateri je vokale posnel s pomočjo prevrtavanja traku. Nenavaden glas, ki zveni kot glas nekoga, ki je vdihnil helij, je pripisal trem veveričkom. Igriva melodija je bila leta 1958 uspešnica in na lestvicah dosegla celo prvo mesto.

Z božično skladbo Christmas Don’t Be Late pa so veverički postali prava senzacija. Singel je dobil tri grammyje in v naslednjih nekaj letih so prodali osupljivih 25 milijonov plošč. Navdušeni so bili tudi legendarni Beatli in dovolili izdajo plošče z njihovimi uspešnicami, ki so jih prepevali veverički.

Risanka je predvidela padec Berlinskega zidu

V eni izmed risanih epizod Alvina in veveričkov iz leta 1988 so se trije veverički znašli v bližini Berlinskega zidu in ga s pomočjo glasbe porušili, da bi pomagali družini k ponovni združitvi. Čeprav je bilo nekoliko nenavadno, da se je risanka vmešavala v tedanjo politiko, pa je bilo še bolj nenavadno, da se je padec zidu dobri dve leti kasneje tudi zares zgodil.

Animirani film Alvin in veverički: Velika Alvintura si na Planetu lahko ogledate nocoj ob 20. uri.

