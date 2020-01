Queen Latifah postala mamica #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralka, pevka in raperka Queen Latifah, ki se ji bomo nocoj ob 20. uri na Planetu nasmejali v filmu Frka v bajti (Bringing Down the House), ter njena dolgoletna ljubezen Eboni Nichols naj bi postali mamici.

Zvezdnica, ki je bila nominirana tudi za emmyja in oskarja, svoje zasebno življenje sicer skrbno skriva pred očmi javnosti, zaradi česar ni nikoli javno potrdila, da je v ljubezenskem razmerju s profesionalno plesalko Eboni Nichols.

Spoznali naj bi se na snemanju oddaje Dancing With The Stars, leta 2013 sta postali par, od konca leta 2017 pa naj bi bili zvezdnica in plesalka tudi zaročeni.

Govorice, da par pričakuje otroka, so se v medijih začele pojavljati konec leta 2018, ko so priljubljeno zvezdnico opazili med obiskom zdravstvene ustanove na Beverly Hillsu, spremljala pa jo je domnevna zaročenka s precej opaznim nosečniškim trebuhom.

Potrditev, da sta Queen Latifah in Eboni Nichols postali mamici, je prišla v prvih dneh letošnjega leta, ko so se v medijih pojavile fotografije para z nekajmesečnim otrokom. Po informacijah različnih spletnih strani naj bi igralka in plesalka sina poimenovali Rebel.

Priljubljeno Queen Latifah si lahko ogledate tudi v komediji Frka v bajti (Bringing Down The House), ki bo na sporedu NOCOJ ob 20. uri na Planetu in v kateri ji družbo dela legenda komičnih filmov Steve Martin.

