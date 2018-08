Premiera meseca: Pepelka

Cinderella, 2015

V soboto, 25. avgusta, ob 20.00 na Planet TV

Fantazijska romantična drama

Režija: Kenneth Branagh

Igrajo: Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden, Helena Bonham Carter, Stellan Skarsgard, Derek Jacobi, Ben Chaplin

Zgodba:

Zgodba sledi usodi mlade Elle, katere oče se je po smrti njene matere ponovno oženil. Tako v svoj dom trgovec in njegova hči sprejmeta novo mačeho in njeni dve hčeri, Anastasio in Drisello. Po nenadni očetovi smrti, Elle ostane na milost in nemilost prepuščena novi okrutni družini, ki ji dodeli vlogo služabnice. Ker je od dela v kuhinji vedno vsa posuta s pepelom, jo okličejo za Pepelko.

Nedolgo zatem v gozdu sreča neznanca, očarljivega princa. Po usodnem srečanju dveh sorodnih duš na gradu priredijo ples, na katerega so povabljena vsa dekleta v kraljestvu - z namenom, da si princ izbere svojo bodočo soprogo. Mladi Elli navkljub vsem nalogam, ki so ji jih zadale zlobna mačeha in sestri, uspe priti na ples in ponovno očarati princa. S pomočjo čarobne kočije, nekaj mišk in slavnega steklenega čeveljca se Pepelki spremeni življenje za vedno.

Film je bil nominiran za oskarja za najboljšo kostumografijo.

Pepelko igra Lily James, ki igra tudi v filmu Mamma Mia! Spet začenja se, zlobna mačeha pa je tokrat odlična Cate Blanchett

