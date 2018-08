Nedeljska akcija z Resničnimi lažmi

True Lies, 1994

V nedeljo, 26. avgusta, ob 20.15 na Planet TV

Akcijska komedija

Režija: Kenneth Branagh

Igrajo: Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Eliza Dushku, Bill Paxton, Tia Carrere, Charlton Heston

Zgodba:

Harry Tasker živi dvojno življenje. Doma je predan mož in oče, po poklicu pa je tajni agent in vohun, ki vsake toliko časa reši svet. Njegovo delo je tako tajno, da niti žena Helen ne ve, da v resnici ni dolgočasen trgovec. Nekega dne Harry s sodelavcem Gibom pride na sled razvpitemu arabskemu teroristu, ki razpolaga z jedrskim orožjem. Obenem posumi, da ga zdolgočasena Helen vara in seveda začne raziskovati. Njegovo poslovno in zasebno življenje tako postaneta nevarno prepletena.

Uspešnica ima na spletni strani IMDb oceno 7,2 in je bila nominirana za oskarja v kategoriji najboljših posebnih učinkov, Jamie Lee Curtis pa je bila za vlogo nagrajena z zlatim globusom za najboljšo igralko v komediji ali muzikalu.

