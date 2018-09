Premiera meseca je Kingsman: Tajna služba

Kingsman: The Secret Service, 2014

V nedeljo, 8. septembra, ob 20.00 na Planet TV

Akcijska komedija

Režija: Matthew Vaughn

Igrajo: Colin Firth, Taron Egerton, Mark Strong, Samuel L. Jackson, Jack Davenport, Mark Hamill, Sofia Boutella, Michael Caine

Zgodba:

Zvezdniška igralska zasedba na čelu z oskarjevcem Colinom Firthom v akcijski komični pustolovščini Matthewa Vaughna o tajni vohunski organizaciji, ki v svoje vrste rekrutira najstniškega prestopnika.

Med tajno vojaško vajo oče petletnega Garyja Pricea - Eggsyja žrtvuje življenje in njegovi družini podelijo nenavadno odličje ter telefonsko številko, na katero pa smejo poklicati zgolj enkrat, če bodo kdaj potrebovali kakršnokoli uslugo. Sedemnajst let pozneje Eggsyja aretirajo zaradi brezobzirne vožnje, iz zapora pa ga reši Harry Hart – neznansko uglajen vohun, ki se ima za svoje življenje zahvaliti prav Eggsyjevemu očetu. Mladenič s Harryjevo pomočjo postane kavalir in vohun, toda ali mu bo svoje tekmece v tekmi za položaj pri organizaciji Kingsman uspelo preseči ter preprečiti zlobne načrte milijarderja in razočaranega naravovarstvenika Richmonda Valentina?

Film ima na spletni strani IMDb oceno 7,7, v njem pa ima manjšo vlogo stražarja tudi Slovenec Andrei Lenart.

