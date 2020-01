Postavna igralka ne verjame v shujševalne diete #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralka Kate Hudson, ki si jo boste nocoj lahko ogledali v romantični komediji Nekaj sposojenega (Something Borrowed), je prepričana, da različne stroge diete niso potrebne, pomembna je zgolj zmernost. Povedala je še, da ne verjame v novoletne zaobljube.

"Zame je vse v zmernih količinah in tega sem se vedno držala v življenju. Nisem ekstremist. Pomembno je samo ozavestiti, kaj vnašaš v svoje telo in kako se tega lotevaš. V življenju seveda pridejo trenutki, ko si nečesa preprosto zaželiš in si to tudi privoščiš. Ampak pomembno je, da se naslednji dan vrneš k temu, kar je dobro zate."

Tudi njen pristop do fitnesa je zmeren. "Ko imaš tri otroke in delaš ves dan, je težko vzdrževati strogo rutino," je priznala. "Ampak vseeno poskušam rekreacijo vriniti v svoj vsakdan, če se le da. Če imam na voljo deset minut, grem teč na tekalno stezo ali pa na sobno kolo. Moja najljubša oblika vadbe pa je vroča joga. Po tovrstni vadbi se res dobro počutim," je povedala zvezdnica.

Kako pa gleda na novoletne zaobljube?

Hči hollywoodske igralke Goldie Hawn je povedala, da ni privrženka novoletnih zaobljub. "Pri tem ljudi vse preveč pogosto zanese in si dajo na seznam zaobljub po deset stvari hkrati," je povedala. Vseeno se ji zdi postavljanje ciljev koristno. Meni, da je pomembno, da se osredotočimo na eno stvar, in da vsekakor ni potrebno, da je to ravno dieta.

"Lahko gre za načrtovanje potovanja, lahko se odločimo, da bomo nosili novo barvo oblačil ali pa da se bomo bolj povezali s svojo avanturistično platjo," je svoje razmišljanje sklenila igralka, ki jo bomo že nocoj lahko videli v filmu Nekaj sposojenega (Something Borrowed).

