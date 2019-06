Pet zanimivih dejstev o filmu Brez obraza

1. Prva izbira za glavni vlogi v filmu naj bi bila takratni veliki zvezdi akcijskih filmov Arnold Schwarzenegger in Sylvester Stalone, ki pa vlog nista sprejela. Ustvarjalci so nato razmišljali tudi o Harrisonu Fordu in Michaelu Douglasu, Bruceu Willisu in Alecu Baldwinu, Alu Pacinu in Robertu De Niru ter Jeanu-Claudu Van Dammu in Stevenu Seagalu. Ko je John Woo prevzel režijo filma, pa se je odločil, da sta za vlogi po njegovem mnenju najbolj primerna John Travolta in Nicolas Cage.

2. Ker v filmu Nicolas Cage in John Travolta igrata drug drugega, sta pred snemanjem kar dva tedna preživela skupaj, da bi se naučila oponašati specifične geste in vokalne posebnosti drug drugega.

3. Soscenarist Mike Werb je idejo za zgodbo, ki se vrti okoli presaditve obraza, dobil od prijatelja, ki je imel nesrečo z zmajem in so mu morali odstraniti večino kože z obraza, rekonstruirati obrazne kosti in ponovno prišiti kožo na svoje mesto.

4. Zanimivo je tudi, da je film Brez obraza prišel na filmska platna ravno tistega leta, ko so kirurgi prvič uspešno presadili obraz človeku. Nov obraz je prvi dobil Richard Norris, ki se je leta 2012 po nesreči s puško ustrelil v obraz.

5. Film je poln zahtevnih akcijskih prizorov. Producent Barrie M. Osborne je povedal, da so tovrstne prizore, vključno z bojem na palubi čolna in na letalu, ki gre po pristajalni stezi, najprej nameravali posneti na zelenem ozadju. Kasneje so se odločili, da jih bodo posneli v resničnem okolju in tako poudarili "realizem zgodbe". Tako so posneli tudi pravo strmoglavljanje letala. Za to pa so imeli samo en poskus. Uporabili so kar 13 kamer iz različnih zornih kotov.

