Otroci so morali podpisati pogodbo, da ne bodo jedli sladkarij

Nocoj ob 20. uri bo na Planetu izvrstni film Kapitan fantastični, ki je glavnemu igralcu Viggu Mortensenu prinesel nominacijo za oskarja. Viggo igra očeta šestih otrok, ki živijo povsem odmaknjeno in samozadostno, brez sodobne tehnologije in hitre prehrane, otroci pa so morali zato z režiserjem podpisati prav posebno pogodbo.