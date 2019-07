Neverjetne zgodbe iz zakulisja snemanja kultnega filma #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Film Špiclji (Sneakers) velja za kultni film, saj je s svojo zgodbo tudi več kot 20 let po nastanku še vedno aktualen. Ameriški filmski igralec Stephen Tobolowsky je razkril nekaj zanimivih anekdot s snemanja filmske uspešnice in povedal, da je to film, pri snemanju katerega je v svoji bogati hollywoodski karieri najbolj užival.

Igralec Stephen Tobolowsky je priznal, da je scenarij za film v roke dobil v času, ko je bila njegova kariera v strmem vzponu, zato je bil, še preden je scenarij sploh prebral, prepričan, da ta film ni primeren zanj. Potem ko je na prigovarjanje agenta to vendarle storil, pa ni mogel skriti navdušenja.

Stephen Tobolowsky je v filmu Špiclji igral dr. Wernerja Brandesa. Foto: Facebook

Še bolj je bil navdušen, ko se je igralski zasedbi pridružil na prvih bralnih vajah: "Kakšno omizje. Robert Redford in sir Ben Kingsley sta bila na enem koncu sobe, Sidney Poitier je sedel poleg mene, River Phoenix je bil na drugi strani mize. In če omenim še Jamesa Earla Jonesa, Mary McDonnell, Dana Aykroyda, Davida Strathairna, Tima Busfielda, Georgea Hearna ... To je bila ena najbolj spektakularnih zasedb, imel sem srečo, da sem bil lahko zraven."

Ameriški igralec je nato dejal, da se ne spomni, da bi se še kdaj tako zabaval med snemanjem filma, kot se je takrat. Režiser mu je celo pustil, da vlogo zapelje po svoje. Prav zato je včasih del besedila priredil.

Zanimiva je tudi anekdota s snemanja akcijskih prizorov ob koncu filma. Robert Redford, ki je odigral glavno vlogo, je moral teči skozi skrivni laboratorij, zasledovali pa so ga zlikovci.

Režiser Phil Alden Robinson je za ta prizor naredil natančno zaporedje dogodkov in načrt, kje bo v določenem trenutku posamezni igralec. Po besedah Stephena Tobolowskega je režiser takrat dejal: "Naredimo to takole. Ben (Kingsley, op. a.), ti si dobil oskarja, ti boš tekel prvi. Potem boš ti, Tim (Busfield, op. a.), ti imaš emmyja. Imamo dobitnika tonyja? No, kakorkoli, Stephen, ti boš zadnji."

Vsi so se strinjali, da je bilo snemanje filma izjemna izkušnja. Režiser filma je dejal, da bi bilo lahko boljše samo, če bi filmski studio izgubil vse posnetke. Potem bi morali celoten film posneti znova.

Komično kriminalko Špiclji (Sneakers) z izbrano igralsko zasedbo (Robert Redford, Sidney Poitier, David Strathairn, Dan Aykroyd, River Phoenix), ki je prejela pozitivne kritike za svoj humor, duhovitost, dobre zaplete zgodbe in dobro umeščene napete trenutke, si na Planetu lahko ogledate v nedeljo ob 22.45.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.