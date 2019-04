Nedeljska filmska premiera: Enderjeva igra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nedelje so na Planetu rezervirane za akcijo in tokrat si bomo lahko ob 20. uri ogledali odličen film Jaz, Robot (I, Robot) z Willom Smithom, ob 23.00 pa bo na sporedu še fantazijski akcijski film Enderjeva igra (Ender's Game), v kateri igra zvezdniška zasedba. Film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Enderjeva igra je dolgo pričakovana priredba mladinskega futurističnega romana Orsona Scotta Carda, v katerem se neverjetno nadarjen dvanajstletnik poda na urjenje, da bi postal največji vojaški poveljnik na Zemlji.

Po napadu skrivnostnih Nezemljanov, ki skoraj uničijo človeštvo, se mednarodna koalicija odloči ustanoviti program treninga mladih super vojakov, ki bodo lahko stopili v čevlje legendarnega vojnega heroja Mazerja. Pod trdo roko polkovnika Graffa v vojnih igrah največ talenta pokaže sramežljivi, toda briljantni mladenič Ender, ki postane Mazerjev varovanec. Toda neizbežni spopad z Nezemeljani utegne od Enderja zahtevati večjo žrtev, kot jo je pripravljen sprejeti.

Film se ponaša z zvezdniško zasedbo, vlogo Enderja je prevzel mladi Asa Butterfield, poveljnik Graff pa je Harrison Ford. Oba sta bila nominirana tudi za nagrado Akademije znanstveno-fantastičnih, fantazijskih in grozljivih filmov. Igrajo tudi nominiranki za oskarja Hailee Steinfeld in Abigail Breslin ter dobitnika oskarja Viola Davis in Ben Kingsley.

Spektakularni film Enderjeva igra bo na sporedu v nedeljo, 28. aprila, ob 23. uri, pred tem pa ob 20. uri ne zamudite tudi akcijskega filma Jaz, Robot.

