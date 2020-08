Nedeljska akcija z Zakonom ulice

Zakon ulice (Brooklyn's Finest) je kriminalka o treh nepovezanih policistih, ki jih je poklicna ot vodila v zelo različne smeri, a vsi se znajdejo na isti smrtonosni lokaciji sredi Brooklyna. Film je režiral Antoine Fuqua (Dan za trening, Padec Olimpa), v glavnih vlogah pa poleg Richarda Gera, Dona Cheadla, Ethana Hawka in Wesleyja Snipesa nastopajo Lili Taylor, Ellen Barkin, Vincent D'Onofrio in Logan Marshall-Green.

Zgodba govori o Tangu, ki je policist z oddelka za narkotike in je na tajni nalogi, ki ga sili, da izbere med dolžnostjo in odhodom. Doživel je dobesedno vse, kar lahko doživi policist pod krinko, zato želi končati kariero, vendar pa mu nadrejeni tega ne dovolijo. Sal je družinski mož in kriminalist, ki se ne more upreti priložnosti, ki jo ponuja korupcija. Družina z njegovo plačo komaj preživi mesec, izvedel pa je tudi, da je stara in vlažna hiša kriva za ženino bolezen, ki ogroža življenji še nerojenih dvojčkov. Eddie je policist tik pred upokojitvijo, ki že dolgo ni predan službi, zato se vsako jutro poskuša spomniti smisla za nadaljevanje življenja. Usoda bo trojico hkrati pripeljala na isto mesto, v četrt v Brooklynu, kjer bo poskušal vsak od njih prevzeti vajeti zakona v svoje roke.

Film Zakon ulice bo na Planetu v nedeljo ob 20. uri, ob 22.15 pa sledi še triler Rubežniki (Repo Men) z Judom Lawom.

